Der Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses hat eine umfassende Untersuchung gegen Präsident Trump eingeleitet.

Wie der Ausschussvorsitzende Nadler von den oppositionellen Demokraten in Washington mitteilte, soll dabei unter anderem Verdachtsmomenten für Justizbehinderung und Korruption nachgegangen werden. Mit den Ermittlungen solle der Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit, die von Trump ausgehe, entgegengetreten werden, sagte Nadler. Der Präsident greife beinahe täglich die grundlegenden gesetzlichen, ethischen und verfassungsmäßigen Regeln an.



Im Rahmen der Untersuchung wurden Dokumente von rund 80 Organisationen und Einzelpersonen angefordert, darunter Trumps Söhne Donald junior und Eric sowie sein Schwiegersohn Kushner. Auch das Weiße Haus soll zahlreiche Akten zur Verfügung stellen. Trump bezeichnete die Untersuchung vor Journalisten in Washington als politischen Schwindel, sagte aber zugleich seine Kooperation zu.