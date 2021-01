US-Finanzminister Mnuchin hat die Erstürmung des Kongresses durch Anhänger des abgewählten Präsidenten Trump verurteilt.

Die Gewalt sei inakzeptabel, sagte Mnuchin bei einem Besuch in Israel. Er rief die Amerikaner zur Einigkeit und zum Respekt für demokratische Prozesse auf.



Als Reaktion auf die Vorfälle in Washington trat der frühere Stabschef von Präsident Trump, Mulvaney, von seinem Posten als Sondergesandter für Nordirland zurück. Im Sender CNBC sagte Mulvaney, er könne in Anbetracht der Umstände nicht mehr für diese Regierung arbeiten. Mulvaney war bis zum vergangenen März Trumps dritter Stabschef.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.