Im US-Außenministerium gibt es einen weiteren Rücktritt.

Der Gesandte für die Golfregion, Zinni, legte sein Amt nieder. Dies gab das Ministerium in Washington bekannt. Über die Gründe wurde nichts mitgeteilt. Der Sender CBS berichtete, der ehemalige General habe bei den politisch Verantwortlichen in der Golfregion keine Bereitschaft vorgefunden, eine Vermittlungsrolle der USA zu akzeptieren. Zudem habe Zinni den Eindruck gehabt, dass andere Vertreter der Regierung von Präsident Trump sich in seinen Aufgabenbereich einmischten.



Zinni war im August 2017 ernannt worden, um in dem Konflikt zwischen Katar und der von Saudi-Arabien angeführten arabischen Staatengruppe zu vermitteln.



Ende Dezember war der amerikanische Sondergesandte für den Kampf gegen die IS-Terrormiliz, McGurk, wegen des angekündigten US-Truppenabzugs aus Syrien zurückgetreten - ebenso wie zuvor Verteidigungsminister Mattis.