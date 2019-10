In den USA tritt Interims-Heimatschutzminister McAleenan zurück.

Das kündigte der amerikanische Präsident Trump an. Zur Begründung hieß es, McAleean wolle mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Er werde nun in den Privatsektor wechseln. Die Nachfolge solle in der nächsten Woche geklärt werden.



McAleean, der frühere Chef der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde, war im April als Nachfolger der damaligen Heimatschutzministerin Nielsen nominiert worden.