Der US-Kongress will das militärische Vorgehen von Präsident Trump gegen den Iran beschränken.

Das von den Demokraten dominierte Repräsentantenhaus votierte mit 227 zu 186 Stimmen für eine Resolution, die eigenmächtige Militäraktionen Trumps gegen Teheran verhindern soll. Die Abgeordneten wollen Trump zwingen, das Parlament in solche Fälle einzubeziehen. Der von Trumps Republikanern kontrollierte Senat hatte eine entsprechende Resolution bereits im vergangenen Monat verabschiedet - gegen den Widerstand des Präsidenten. Erwartet wird, dass dieser sein Veto einlegt. Um das zu überstimmen, wäre in beiden Parlamentskammern eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Dies gilt als unwahrscheinlich.



Hintergrund ist die von Trump angeordnete Tötung des iranischen Generals Soleimani in Bagdad Anfang Januar, die Washington und Teheran zeitweise an den Rand einer kriegerischen Auseinandersetzung brachte.