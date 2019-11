US-Präsident Trump hat bei einem Treffen mit dem türkischen Staatschef Erdogan die besonderen Beziehungen beider Staaten hervorgehoben.

Erdogan und er seien seit langem Freunde, erklärte Trump beim Empfang des Gastes im Weißen Haus. Der US-Präsident lobte auch die Waffenruhe im Norden Syriens, die sehr gut halte.



Die Türkei geht dort seit dem Rückzug der US-Truppen gegen die Kurdenmiliz YPG vor. Diese Offensive hatte das angespannte Verhältnis zwischen den Nato-Partnern USA und Türkei weiter verschärft. Trump deutete nun an, er könne sich einen Ausbau des bilateralen Handels vorstellen. Erdogan hatte vor seinem Abflug nach Washington gesagt, er sehe der Begegnung mit dem US-Präsidenten positiv entgegen. Er will nach eigenen Worten auch über die Auslieferung des in den USA lebenden Predigers Gülen sprechen, den die Türkei für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich macht.