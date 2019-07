Die US-Regierung prüft, ob die in Frankreich geplante Steuer für große Internetkonzerne gegen internationales Handelsrecht verstößt.

Der US-Handelsbeauftragte Lighthizer sagte in Washington, man sei sehr besorgt, dass die Steuer in unfairer Weise auf amerikanische Konzerne abziele. Es werde untersucht, ob das Vorhaben diskriminierend sei und den US-Handel behindere.



Die französische Nationalversammlung hatte das Vorhaben in der vergangenen Woche gebilligt; der Senat stimmt heute darüber ab. Vorgesehen ist eine Steuer von drei Prozent auf die in Frankreich erzielten Umsätze großer Internetkonzerne.

Die Steuer zielt auf international tätige Unternehmen wie Google, Amazon und Facebook ab, die in Europa häufig nur sehr geringe Steuern zahlen. Eine EU-weite Digitalsteuer war im März am Widerstand mehrerer Mitgliedsländer gescheitert.