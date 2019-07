Die USA haben wieder eine Botschafterin bei den Vereinten Nationen.

Der Senat in Washington bestätigte die von Präsident Trump nominierte Kandidatin Craft in dem neuen Amt. Sie war bislang US-Botschafterin in Kanada. Der Posten bei der UNO war nach dem Ausscheiden der Gesandten Haley sieben Monate vakant gewesen. Haley hatte das Amt Ende des vergangenen Jahres aus

persönlichen Gründen abgegeben.