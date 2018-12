Der US-Senat hat in einer Resolution den saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman als verantwortlich für den Mord an dem Journalisten Khashoggi bezeichnet.

Mit ihrem Beschluss stellte sich die Kongresskammer am Abend gegen Präsident Trump, der die Beteiligung des Thronfolgers an dem Verbrechen anzweifelt. Der von Trumps Republikanischer Partei dominierte Senat befürwortete auch ein Ende der US-Unterstützung für den saudiarabischen Militäreinsatz im Bürgerkrieg im Jemen. Trump hatte erklärt, die USA stünden unverbrüchlich zum Herrscherhaus in Riad.