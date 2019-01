In Washington haben Handelsgespräche zwischen den USA und China begonnen.

Die Delegationen unter Führung des US-Handelsbeauftragen Lighthizer und des chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He trafen sich in der Nähe des Weißen Hauses. Gelingt keine Einigung, wollen die Vereinigten Staaten am 2. März ihre Abgaben auf eine ganze Reihe chinesischer Waren weiter anheben. Zuletzt hatte es über längere Zeit keine weitere Verschärfung des Handelsstreit zwischen den USA und China gegeben.