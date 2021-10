Die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen hat vor dem US-Kongress eine strenge Regulierung des Online-Konzerns gefordert.

Facebook schade Kindern und fördere die gesellschaftliche Spaltung, sagte die Whistleblowerin in Washington. Sie warf dem Unternehmen vor, wiederholt Gewinne über den Kampf gegen Hassrede und Falschinformationen gestellt zu haben. Haugen hatte zuvor interne Dokumente des Konzerns an Behörden und Medien weitergereicht. Mehrere Abgeordnete kündigten während der Anhörung rechtliche Schritte gegen Facebook an. Der demokratische Senator Markey betonte, man dürfe nicht länger zulassen, dass das Unternehmen der Demokratie schade. Senator Sanders, ebenfalls von den Demokraten, forderte auf Twitter die Zerschlagung des Konzerns.



Die US-Kartellbehörden und auch die EU-Kommission hatten wiederholt versucht, die Marktmacht von Facebook aufzuspalten - bislang ohne Erfolg. Neben der Plattform Facebook gehören auch die Foto-App Instagram und der Chat-Dienst WhatsApp zum Unternehmen.

