Zehntausende Menschen haben in der US-Hauptstadt Washington vor dem Lincoln Memorial gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert.

Dort hatte der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King vor genau 57 Jahren eine historische Rede gehalten. Auch ein Sohn des Friedensnobelpreisträgers beteiligte sich an der Kundgebung. Er rief zu einem Wandel in der US-Gesellschaft auf. Rhetorik und Märsche allein seien nicht ausreichend. Die Kundgebung war nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Einsatz in Minneapolis Ende Mai organisiert worden. Ein weißer Polizist hatte Floyd mehr als acht Minuten lang sein Knie in den Nacken gedrückt, obwohl der 46-Jährige immer wieder klagte, er bekomme keine Luft. Der Fall hatte landesweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst.