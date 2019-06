In der indischen Millionenstadt Chennai verschlimmert sich die Wasserknappheit.

Wie die New York Times berichtet, ist der Puzhal-See - auch genannt Redhill-Lake - beinahe völlig ausgetrocknet. Das zeigten aktuelle Satellitenbilder. Der See gilt eigentlich als Wasserreservoir der Stadt. Ein Vertreter der "International Water Association" sagte unserem Korrespondenten, bereits seit zwei Jahren gebe es kaum Regen in Chennai. Außerdem verbrauche die Stadt zu viel Wasser und bereite zu wenig wieder auf.



Wie in der Sendung "Umwelt und Verbraucher" zu hören ist, leiden derzeit rund 600 Millionen Menschen unter großer bis extremer Wasserknappheit. Bis 2030 werde der Wasserbedarf zwei Mal so hoch sein wie die verfügbaren Ressourcen. Bereits nächstes Jahr geht dem Bericht zufolge 21 größeren Städten in Indien das Wasser ganz aus. Um auf das Problem zu reagieren, schuf die indische Regierung vor kurzem ein eigenes Ministerium.



Chennai ist die Hauptstadt des Bundesstaates Tamil Nadu im Südosten von Indien und mit 4,6 Millionen Einwohnern die sechstgrößte Stadt des Landes.Nach indischen Medienberichten müssen die Menschen stundenlang mit Gefäßen vor Tanklastern der Regierung warten. Es soll auch erste Proteste gegen die schleppende Versorgung geben.