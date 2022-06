Landwirtschaft in der Po-Ebene (Archivbild von 2019) (imago images/Shotshop)

In der stark landwirtschaftlich geprägten Po-Ebene rationierten einige Gemeinden die Wasserverteilung. In mehreren Regionen Norditaliens soll in Kürze der Notstand ausgerufen werden, teilten die Behörden mit. Ein großer Teil des Wassers aus dem Po wird für die Landwirtschaft verwendet.

Auch in Frankreich und Spanien stellt die Hitze die Landwirtschaft vor Probleme, in Spanien gerieten zudem mehrere Waldgebiete in Brand. In Deutschland wird für das Wochenende die erste große Hitzewelle des Jahres erwartet.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.