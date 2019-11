Die Bundesregierung misst Wasserstoff eine besondere Bedeutung für die Energiewende und den Klimaschutz zu.

Forschungsministerin Karliczek sagte der Nachrichtenagentur AFP, damit könnten aus Sonne und Wind gewonnene Energie "effektiv" gespeichert und Treibhausgase vermieden werden. Es sei wichtig, dass Deutschland weltweit eine Vorreiterrolle einnehme. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sprach von einer großen industriepolitischen Chance. Verkehrsminister Scheuer sah die Autobranche bei der Entwicklung von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen in der Pflicht.



Auf Einladung mehrerer Bundesminister, darunter Karliczek, kommen in Berlin rund 700 Teilnehmer zusammen, um über die Rolle von Wasserstoff in der Energiewende und für den Klimaschutz zu diskutieren. Bis Ende des Jahres will die Bundesregierung eine nationale Wasserstoffstrategie verabschieden.