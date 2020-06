Im Streit über die Flutung eines Staudamms am Nil gibt es zwischen Ägypten, Äthiopien und Sudan eine Verständigung.

Nach Angaben des ägyptischen Präsidialamtes ist eine rechtlich bindende Einigung erzielt worden. Darin verpflichteten sich alle Seiten zu einem Verzicht auf einseitige Schritte. Das Abkommen solle dem UNO-Sicherheitsrat zur Beratung vorgelegt werden, der in dem Streit vermittele. Sudans Ministerpräsident Hamdock teilte mit, man habe sich darauf verständigt, die Flutung des äthiopischen Staudamms zu verschieben, bis eine abschließende Einigung vorliege. Dies solle innerhalb von zwei bis drei Wochen erfolgen.



Äthiopien wollte ursprünglich ab kommenden Monat seinen neuen Staudamm am Blauen Nil fluten und 2022 in Betrieb nehmen. Der Sudan und Ägypten fürchten um ihre Wasserversorgung.