Im Konflikt über die Flutung eines Staudamms am Nil hat die äthiopische Regierung der Darstellung Ägyptens widersprochen.

Wie Ministerpräsident Ahmed in Addis Abeba mitteilte, will sein Land nach wie vor mit der Flutung des Beckens in den kommenden zwei Wochen beginnen. Der Damm sei für die Stromversorgung und die Entwicklung Äthiopiens unerlässlich. Deswegen müsse man den Zeitplan strikt einhalten. Zuvor hatte das ägyptische Präsidialamt erklärt, es sei eine rechtlich bindende Einigung erzielt worden, wonach sich alle am Konflikt beteiligten Länder darauf verständigt hätten, auf einseitige Schritte zu verzichten.



Äthiopien will seinen neuen Staudamm 2022 in Betrieb nehmen. Sudan und Ägypten fürchten um ihre Wasserversorgung, die größtenteils vom Nilwasser abhängt. In der vergangenen Woche hatte Kairo den UNO-Sicherheitsrat um Vermittlung gebeten.