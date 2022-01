Die Polizei setzte während der Proteste in Brüssel auch Wasserwerfer und Tränengas ein. (Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa)

Die Polizei in der belgischen Hauptstadt schätzte die Zahl der Teilnehmenden auf 50.000. Agenturberichten zufolge sind auch Menschen aus anderen Ländern angereist. Aufgerufen zu dem Protest hatten mehrere Gruppen. Auf Bildern zu sehen war, wie Teilnehmende unter anderem polnische, französische, deutsche niederländische und rumänische Flaggen schwenkten. Viele trugen keine Gesichtsmasken. Sechs Personen wurden vor Beginn der Proteste wegen Besitzes von gefährlichen oder verbotenen Gegenständen festgenommen. Die Organisatoren hatten Demonstranten aus anderen EU-Staaten aufgerufen, sich dem Protest anzuschließen. Zu sehen waren auch Transparente mit Parolen gegen den belgischen Regierungschef Alexander De Croo. Belgische Demonstranten kritisierten zudem den Corona-Pass, mit dem in Belgien in zahlreichen öffentlichen Einrichtungen eine Covid-Impfung oder ein negativer Test nachgewiesen werden müssen.

Protestwochenende auch in Deutschland

Gestern hatten auch bundesweit erneut tausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. In Freiburg waren es nach offiziellen Angaben fast 5.000 Demonstrierende. Die Lage sei weitgehend ruhig geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Auch in Stuttgart verlief eine Kundgebung friedlich: Mehr als 1.000 Personen hatten sich vor dem SWR-Funkhaus unter dem Motto "Wir ziehen vor die Medienhäuser, denn da sitzt das Virus" versammelt. In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf waren rund 3.500 Teilnehmer zu Protesten angemeldet, tatsächlich kamen nach Schätzung der Polizei aber mehr als doppelt so viele. Im sächsischen Dresden verhinderte die Polizei mit einem massiven Aufgebot an Einsatzkräften einen Massenaufzug und begründete dies damit, man habe mit vielen Corona-Leugnern und Rechtsextremisten gerechnet. Die Einsatzkräfte brachten Wasserwerfer, Räumpanzer und einen Polizeihubschrauber in Stellung. Proteste gab es auch in einigen weiteren Städten, unter anderem in Trier, Flensburg, Schwerin, Offenbach und Hannover.

