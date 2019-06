Gegen mehrere deutsche Politiker hat es Morddrohungen vermutlich von rechtsextremer Seite gegeben.

Zwei von ihnen richten sich gegen Personen, die in der Vergangenheit bereits tätlich angegriffen wurden: Die Polizei in Köln bestätigte eine Morddrohung gegen die dortige Oberbürgermeisterin Reker. Das Schreiben hat laut WDR offenbar einen Bezug zum Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke. Reker war im Oktober 2015 von einem Rechtsextremen bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt worden. Auch der Bürgermeister der westfälischen Stadt Altena, Hollstein, erhielt nach WDR-Informationen eine solche Drohung. Er war im November 2017 von einem offenbar ausländerfeindlichen Mann ebenfalls mit einem Messer attackiert und am Hals verletzt worden.



Laut den Angaben der Kölner Polizei übernahm die Staatsanwaltschaft in Berlin die Ermittlungen, da es im Bundesgebiet weitere Morddrohungen gegen Politiker gegeben habe.