Unions-Kanzlerkandidat Laschet hat die Mitbewerber von Grünen und SPD,

Beim ersten Fernsehstreitgespräch der drei Bewerber im WDR warf der CDU-Politiker seinen Mitkonkurrenten vor, in dieser Frage drumherumzureden. Scholz erklärte, es sei richtig, mehr Geld für die Bundeswehr auszugeben. Zugleich legte er sich aber nicht dezidiert auf die zwei Prozent fest. Baerbock stellte die Marke in Frage. In der Vergangenheit habe man gesehen, dass die Frage von Sicherheit offensichtlich nicht mit diesem Ziel einhergehe, betonte Baerbock.



Die Nato-Staaten haben sich verpflichtet, darauf hinzuarbeiten, dass sie zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben. Deutschland hat derzeit eine Quote von 1,56 Prozent.

Laschet: "Keine direkten Verhandlungen mit der Hamas im Nahost-Konflikt"

Ein weiteres Thema war der Nahost-Konflikt. Laschet lehnt bei den internationalen Vermittlungen direkte Verhandlungen mit der islamistischen Hamas ab. Er sagte, Europa müsse gemeinsam mit den USA und den Vereinten Nationen als Akteur auftreten. Als Gesprächspartner komme Palästinenserpräsident Abbas in Frage - nicht aber die Hamas, die eine Terrororganisation sei. Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock sagte, man brauche eine intensive Telefondiplomatie. Dabei gebe es indirekte Wege der Kontaktaufnahme - etwa über Länder, die auf die Hamas einwirken könnten. Bundeskanzerlin Merkel befürwortete einen solchen Schritt im WDR ebenfalls.



SPD-Kanzlerkandidat Scholz erklärte, man müsse in der internationalen Staatengemeinschaft eine langfristige Perspektive für den Konflikt im Nahen Osten finden. Dabei müsse man den Schutz Israels gewährleisten. Dazu zählten aus deutscher Sicht eine enge Rüstungskooperation und Waffenlieferungen, damit das Land sich schützen könne.

