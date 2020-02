Die Kölner Staatsanwaltschaft hat die Einleitung von Ermittlungen wegen des Umweltsau-Liedes des WDR-Kinderchors abgelehnt.

Es gebe keine ausreichenden Anhaltspunkte für die Begehung von Straftaten durch die Veröffentlichung, teilte die Behörde mit. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft ist "ein kollektivbeleidigender oder volksverhetzender Bedeutungsgehalt" nicht feststellbar. Das Video könne auch so verstanden werden, dass nicht eine pauschale Verurteilung aller Seniorinnen, sondern die kritische Auseinandersetzung mit klimaschädigendem Verhalten gemeint gewesen sei. Rund 200 Strafanzeigen waren bei der Staatsanwaltschaft eingegangen.



Das Lied wurde erstmals in der Hörfunk-Sendung "Satire Deluxe" am 9. November vergangenen Jahres auf WDR 5 ausgestrahlt. Ein im Dezember vom WDR 2 auf Facebook verbreitetes Video hatte heftige Reaktionen ausgelöst. Der Sender entfernte das Video später aus seiner Mediathek, Intendant Buhrow bat um Entschuldigung. Es folgte eine Debatte über Satire- und Pressefreiheit.