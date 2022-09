Sender-Krise

Katrin Vernau bei einer Pressekonferenz nach ihrer Wahl. (Christophe Gateau/dpa )

Der RBB-Rundfunkrat wählte die WDR-Verwaltungsdirektorin in Potsdam zur Interims-Intendantin. Sie erhielt im zweiten Wahlgang 16 von 20 Stimmen für eine Amtszeit von maximal einem Jahr. Die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin soll den durch Skandale um die frühere Intendantin Patricia Schlesinger und den ehemaligen Verwaltungsratsvorsitzenden Wolf-Dieter Wolf angeschlagenen Sender aus der Krise führen.

"Eine exzellente Wahl"

Der amtierende Rundfunkratsvorsitzende Dieter Pienkny nannte Vernau eine exzellente Wahl. Er sei optimistisch, dass sie die wunde Seele der RBB-Belegschaft heilen werde, sagte Pienkny. Vernau hatte sich dem unabhängigen Gremium am Dienstag in einer Videokonferenz vorgestellt.

Vernau war als einzige Kandidatin von einer vierköpfigen Findungskommission vorgeschlagen worden, was für Kritik unter anderem bei der Freienvertretung des RBB sorgte. Ihre Wahl wurde von Protesten von Mitarbeitenden des Senders begleitet. Befürchtet wurde unter anderem, mit ihr werde eine "Statthalterin des WDR" eingesetzt.

Seit 2015 WDR-Verwaltungsdirekorin

Die Managerin wurde 1973 im baden-württembergischen Villingen-Schwenningen geboren. Nach ihrem Studium an der Hochschule St. Gallen in der Schweiz und an der Columbia Business School promovierte sie im Jahre 2002 an der Universität Potsdam. Seit 2015 war sie Verwaltungsdirektorin des WDR.

Die bisherige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger war seit 2016 im Amt und nach massiven Vorwürfen über Korruption, Vorteilsnahme und Verschwendung von Beitragsgeld Anfang August zurückgetreten und anschließend von den Aufsichtsgremien abberufen und fristlos gekündigt worden. Auch der RBB-Verwaltungsratsvorsitzende Wolf-Dieter Wolf musste zurücktreten. Gegen Schlesinger, ihren Ehemann Gerhard Spörl und Wolf ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Berlin wegen des Verdachts der Untreue und der Vorteilsannahme.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.