In der Türkei ist erneut ein Deutscher festgenommen worden. Das berichten WDR, NDR und die "Süddeutsche Zeitung".

Ihm werde wegen mehrerer Facebook-Einträge "Terrorpropaganda" vorgeworfen. Der Haftrichter habe entschieden, dass er wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft bleiben müsse. Das Auswärtige Amt ist demnach über den Fall informiert. Der 36-Jährige mit türkischen Wurzeln wollte nach eigenen Angaben mit seiner Familie in der Türkei Urlaub machen, als er Ende Juli in Antalya am Flughafen in Gewahrsam genommen wurde. Er wurde in der Türkei geboren, besitzt seit 2011 die deutsche Staatsbürgerschaft und lebt in Hessen. Aus der türkischen Staatsbürgerschaft wurde er 2012 entlassen.



Innenminister Soylu hatte im März bei einem Wahlkampfauftritt vor solchen Festnahmen gewarnt. Er sagte, man werde gegen jene Personen Maßnahmen ergreifen, die in Europa an Veranstaltungen von Terrororganisationen teilnähmen und dann in der Türkei Urlaub machten.