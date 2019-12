In den Führungsspitzen der nordrhein-westfälischen Ministerien sind Frauen nach WDR-Recherchen unterrepräsentiert.

Für seinen Bericht hat der Sender die Organigramme aller Ressorts in dem Bundesland ausgewertet. Demnach sind Frauen zwar insgesamt in den zwölf Ministerien mit einem Anteil von durchschnittlich 57 Prozent in der Mehrheit. Doch sie gelangen wesentlich schlechter an einflussreiche und überdurchschnittlich gut bezahlte Positionen. Laut WDR ist nur jede vierte höhere Führungskraft eine Frau.



Auch bei der Bezahlung liegen Männer in Spitzenpositionen vorn. In den mittleren Besoldungsstufen, wo die Mehrheit der Beschäftigten tätig ist, ist das Verhältnis dagegen meist ausgewogen.



Eine Auswertung von Zeit Online hatte im vergangenen Jahr ergeben, dass die Bundesregierung Frauen systematisch von der Macht fernhalte. "Bis heute dominieren Männer die meisten Ministerien", hieß es damals, "obwohl ein Gesetz das seit 17 Jahren ändern soll." Die Auswertung ergab unter anderem, dass sich unter den rund 700 beamteten Staatssekretärinnen und -sekretären seit 1949 weniger Frauen befanden als Männer mit dem Vornamen Hans.