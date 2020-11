Die Defekte an Ölleitungen in der Kölner Shell-Raffinerie waren nach Medieninformationen intern schon länger aufgefallen als bisher bekannt.

Das meldet der Westdeutsche Rundfunk unter Berufung auf vertrauliche Berichte. Demnach hätten Prüfer an einer Ölleitung, aus der im Sommer durch ein Leck bis zu 390 Tonnen Öl ins Erdreich und ins Grundwasser gesickert waren, bereits 2017 und 2018 diverse Mängel festgestellt. Die Probleme seien auch der Bezirksregierung bekannt gewesen.



Die Shell Rheinland Raffinerie sowie die Bezirksregierung Köln bestätigten Mängel ab 2017. Sie hätten jedoch nicht die spätere Leckagestelle betroffen, so die Bezirksregierung. Shell betonte, die Probleme seien behoben worden. Das Unternehmen hatte im Sommer erklärt, Ursache für das Leck seien Straßenbauarbeiten, bei denen das Mantelrohr beschädigt worden sei. Dadurch sei die Leitung an einer Stelle korrodiert.



Laut dem Prüfbericht waren eine "Leckage wegen Außenkorrosion" jedoch schon ein halbes Jahr früher intern bekannt gewesen, als man der Öffentlichkeit vermittelt habe. Zudem gibt es nach WDR-Informationen Unstimmigkeiten bei der Anlagendokumentation zu den Prüfberichten.



Bereits 2012 waren auf dem Shell-Gelände bei Wesseling aus einer defekten Leitung mehr als eine Million Liter Kerosin ins Erdreich gesickert.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.