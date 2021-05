In Nordrhein-Westfalen nutzt weniger als ein Drittel der Gesundheitsämter die Software "Sormas" für die digitale Corona-Kontaktverfolgung.

Nach Recherchen des WDR arbeiten 15 der 53 Ämter mit der Software. Die Leiterin des Essener Gesundheitsamtes sagte, man könne in einem laufenden Betrieb mit 150 bis 250 positiven Meldungen am Tag keine Systemumstellung durchführen. Auch aus Bielefeld heißt es, mitten in der dritten Welle sei es nicht machbar, Sormas zu installieren.



Erst vor kurzem hatte der Beamtenbund dbb eine Recherche zu "Sormas" veröffentlicht und die Ergebnisse "ernüchternd" genannt. Wenn ein Mitarbeiter eine digitale Datenakte anlege, müsse er an 16 Stellen den Namen einer infizierten Person eintragen. Mit smarter Digitalisierung habe das nichts zu tun.

