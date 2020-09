Beim Fleischkonzern Tönnies sind laut WDR wenige Wochen vor dem dortigen Corona-Ausbruch erhebliche Verstöße gegen Hygienevorschriften festgestellt worden.

Dem Sender liegen Prüfberichte der Bezirksregierung Detmold von Mitte Mai vor. Darin ist die Rede von "gravierenden Mängeln" im Hinblick auf Sars-Cov2-Arbeitsschutzstandards. So ergab etwa eine Kontrolle am 15. Mai, dass die Mitarbeiter im gesamten Bereich der Schlachtung keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Auch in Kantinen und Toiletten wurden Regeln nicht eingehalten. Kritisiert wird auch, dass die nächste Kontrolle der Bezirksregierung erst zwei Wochen später stattfand. Der Arbeitsschutz-Experte Sell von der Hochschule Koblenz sagte, in Pandemie-Zeiten hätte man viel schneller reagieren müssen. Tönnies betont, Ende Mai habe man die Corona-Standards "fast vollständig erfüllt."



Der Konzern geriet im Juni in die Schlagzeilen, als bei mehr als 2.000 Mitarbeitern das Coronavirus nachgewiesen wurde. Der Ausbruch führte auch zu grundsätzlichen Diskussionen über die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie.

