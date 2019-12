Nach der hitzigen Debatte um ein Lied des WDR-Kinderchors hat der Chorleiter den Vorwurf zurückgeweisen, die Kinder seien instrumentalisiert worden.

In einer Stellungnahme auf der Internetseite des Chors heißt es, Kinder und Eltern hätten freiwillig entscheiden können, an dem Projekt teilzunehmen. "Es gab keinen Zwang und es wurde niemand instrumentalisiert", so Chorleiter Zeljo Davutovic. Den teilnehmenden Kindern sei erklärt worden, was die Parodie bezwecken soll: Mit Überspitzung und Humor den Konflikt zwischen den Generationen aufs Korn nehmen.



Die vom WDR-Kinderchor als Umweltsatire gesungene Parodie auf das Lied "Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad" hatte eine Welle der Empörung ausgelöst. Der WDR löschte das Video daraufhin, was ebenfalls für Kritik sorgte. Gestern Abend entschuldigte sich WDR-Intendant Tom Buhrow für das Video.



In dem Kurzfilm sangen 30 Kinder unter anderem die Zeilen: "Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Das sind tausend Liter Super jeden Monat. Meine Oma ist 'ne alte Umweltsau."



Chorleiter Davutovic erklärte: "Es geht nicht um die Oma, sondern um uns alle. Hier schließe ich mich persönlich ein." Er wolle sich als beteiligter Musiker bei allen entschuldigen, die sich trotz der Einordnung als Satire persönlich angegriffen fühlten.