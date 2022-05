Nach EU-Öl-Embargo

Manfred Weber, Chef der EVP-Fraktion im EU-Parlament, im Februar 2022 (picture alliance / Geisler-Fotopress | Dwi Anoraganingrum)

Der CSU-Europapolitiker sagte im Deutschlandfunk , man müsse endlich die Grundarchitektur der europäischen Entscheidungsmechanismen auf den Prüfstand stellen. Er sei nicht mehr bereit, dass man sich von einem einzigen Land in der EU stoppen lasse. Wenn die EU handeln wolle, dann müsse sie handeln können. Deshalb müsse die Mehrheitsentscheidung angewandt werden, betonte Weber.

Das Öl-Embargo gegen Russland bezeichnete er als "wuchtigen Schritt". Der erreichte Beschluss werde langfristig einen ziemlichen Kahlschlag für Russland zur Folge haben.

Melnyk: Embargo nur "Halbschritt"

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, begrüßte die von den EU-Staaten geplanten neuen Sanktionen gegen Russland. Er sagte im Deutschlandfunk aber zugleich, der erzielte Kompromiss beim Öl-Embargo sei nur ein "Halbschritt". Damit sei ein Teil der Lieferungen weiter möglich. Das bedeute, dass der russische Präsident Putin weiterhin jeden Tag Hunderte Millionen Euro für den Krieg gegen die Ukraine bekommen. Man sehe schon heute, dass Putin das Vierfache anbiete, um Menschen aus ganz Russland anzuheuern, weil ihm inzwischen die Truppen fehlten. Deshalb dürfe man die Strafmaßnahmen nicht stoppen, unterstrich der Botschafter. Unter anderem sollte schnell ein Gasembargo verhängt werden.

Kompromiss beim EU-Gipfel

Die EU-Staaten hatten sich in der Nacht auf ein Erdöl-Embargo gegen Russland geeinigt. Ein Kompromiss sieht vor, mehr als zwei Drittel der russischen Öl-Lieferungen in die EU mit einem Einfuhrverbot zu belegen, wie Ratspräsident Michel am Rande des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs in Brüssel mitteilte. Konkret vorgesehen ist, vorerst nur russische Öl-Lieferungen über den Seeweg zu unterbinden. Transporte per Pipeline sollen zunächst weiter gestattet sein. Außerdem soll die russische Sberbank aus dem Finanzkommunikationsnetzwerk Swift ausgeschlossen werden.

Das Erdöl-Embargo gegen Russland war bis zuletzt umstritten. Mehrere Mitgliedsstaaten, die von russischem Öl abhängig sind, drängten auf Ausgleichsregelungen.

