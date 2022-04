Manfred Weber, Chef der EVP-Fraktion im EU-Parlament (picture alliance / Geisler-Fotopress | Dwi Anoraganingrum)

Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament sagte dem Münchner Merkur, Europa müsse sich verteidigen können. Derzeit sei man ohne die USA fast nackt in einer Welt der Stürme. Konkret forderte Weber neben dem Schutzschirm eine europäische Cyberabwehr-Brigade. Ein einzelner Staat sei bis heute nicht in der Lage, sich gegen russische Hacker-Angriffe zu wehren, so der CSU-Politiker.

In der Bundesregierung gibt es bereits Überlegungen zum Aufbau einer Raketenabwehr für Deutschland.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 22.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.