Das Logo der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (AFP PHOTO/JOHN MACDOUGALL)

Damit werde eine Zensur beendet, die nach Veröffentlichung eines Berichts zu Folter an Regimekritikern vor fünf Jahren begonnen habe, teilte die Organisation mit Sitz in New York mit. Dies sei ein positiver Schritt, aber Seiten anderer Menschenrechtsorganisationen sowie von Medien seien weiter blockiert. Vor kurzem hatte in Ägypten die Weltklimakonferenz begonnen, seither steht das nordafrikanische Land verstärkt im internationalen Fokus. Dort sind die Presse- und Meinungsfreiheit erheblich beschnitten. Seit Jahren sind hunderte Online-Angebote in Ägypten nicht erreichbar, darunter auch die unabhängige Nachrichtenseite "Mada Masr".

Die Klimakonferenz selbst wird heute nach dem Treffen der Staats- und Regierungschefs mit Verhandlungen fortgesetzt. Konkret geht es um die Finanzierung von klimabedingten Schäden und hierdurch verursachte Verluste in ärmeren Ländern.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.