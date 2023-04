Wetter

Wechsel aus dichteren Wolken und Sonnenschein. 12 bis 21 Grad

Das Wetter: Vor allem in der Mitte und im Osten zeitweise Schauer, an den Alpen Schauer und vereinzelte Gewitter. Sonst Wechsel aus dichten Wolken und etwas Sonnenschein, weitgehend trocken. An den Küsten und im Breisgau länger sonnig. 15 bis 19, an Ober- und Hochrhein bis 21, an den Küsten um 12 Grad. Morgen locker bewölkt, teils länger sonnig. In Schleswig-Holstein und südlich von Main und Mosel teils dichter bewölkt und trocken. Höchstwerte 13 bis 20 Grad.

29.04.2023