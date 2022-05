Heiter bis wolkig (Daniel Reinhardt / dpa)

Die Vorhersage:

Wechsel aus Sonne und Wolken, im Nordosten und an den Alpen Schauer. Höchsttemperaturen 20 bis 27, an den Küsten nur 14 bis 18 Grad. Morgen verbreitet sonnig, im Norden und Nordosten wechselnd bewölkt und an den Küsten einzelne Schauer. Temperaturen im Norden 16 bis 22 und im Süden 22 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Westen Schauer oder Gewitter, teils unwetterartig durch Starkregen, größeren Hagel und schwere Sturmböen. Im Osten heiter. 21 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.