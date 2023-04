Wechsel aus Sonne und Wolken. (Deutschlandradio / Jörg-Christian Schillmöller)

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag meist trocken, im Osten noch einzelne Schauer. An der See und im Südwesten länger sonnig. Temperaturen 11 bis 21 Grad.

