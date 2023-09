Herbstlaub (picture alliance/Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB)

Morgen im Norden Durchzug von Wolkenfeldern, an den Küsten etwas Regen. Im Süden sonnig. 17 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Montag in der Südhälfte vielerorts sonnig. In der Nordhälfte bewölkt, an der See etwas Regen. 18 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.