Wetter

Wechsel aus Sonne, Wolken und Regen

Das Wetter: Wechselnd bewölkt, im Nordwesten und in der Mitte Schauer und kurze Gewitter, sonst Wechsel aus Sonne und Wolken. 16 bis 23 Grad. Morgen in der Nordhälfte wechselhaft mit einzelnen Schauern, lokal Gewitter. In der Südhälfte teils längere sonnige Abschnitte. 17 bis 23 Grad.

30.08.2023