Wetter

Wechsel von Sonne und Schauern, örtlich Unwetter, 21 bis 31 Grad

Das Wetter: Am Vormittag im Nordosten Gewitter mit Starkregen und lokaler Unwettergefahr. In den übrigen Gebieten im Tagesverlauf Wechsel von Sonne und Wolken, gebietsweise Schauer oder Gewitter, in den südlichen Gebirgsregionen mit Unwetterpotenzial. Höchsttemperaturen: 21 bis 31 Grad. Morgen anfangs im Nordosten noch Schauer, sonst verbreitet sonnig und trocken bei 24 bis 35 Grad.

17.08.2023