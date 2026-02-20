Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag verbreitet stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise Regen. Lediglich im Süden und Südwesten meist trocken und an den Alpen sonnige Abschnitte. Temperaturanstieg auf 5 Grad an der Ostsee und bis 15 Grad am Rhein und seinen Nebenflüssen.
Am Sonntag verbreitet stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise Regen. Lediglich im Süden und Südwesten meist trocken und an den Alpen sonnige Abschnitte. Temperaturanstieg auf 5 Grad an der Ostsee und bis 15 Grad am Rhein und seinen Nebenflüssen.
Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.