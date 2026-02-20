Wetter
Wechselhaft, - 1 bis 7 Grad

Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt. Von Westen Richtung Mitte leichter Regen. Temperaturen -1 bis 7 Grad. Morgen bedeckt mit Regen. Im Norden und Westen auch trockene Phasen. 3 bis 13 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag verbreitet stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise Regen. Lediglich im Süden und Südwesten meist trocken und an den Alpen sonnige Abschnitte. Temperaturanstieg auf 5 Grad an der Ostsee und bis 15 Grad am Rhein und seinen Nebenflüssen.
