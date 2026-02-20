Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag verbreitet stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise Regen. Lediglich im Süden und Südwesten meist trocken und an den Alpen sonnige Abschnitte. Temperaturanstieg auf 5 Grad an der Ostsee und bis 15 Grad am Rhein und seinen Nebenflüssen.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.