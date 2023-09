Wetter

Wechselhaft bei 20 bis 30 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Nordosten und im Süden einige Wolken, teils klar, sonst wechselnd bis stark bewölkt. Allmählich nachlassender Regen. Tiefstwerte 15 bis 6 Grad. Örtlich Nebel. Am Tag vielfach bewölkt mit Schauern und örtlichen Gewittern. Im Süden und an der See sonnig und trocken, an den Alpen einzelne Schauer. Höchstwerte 20 bis 30 Grad.

02.09.2023