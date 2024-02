Wechselhaftes Wetter in Deutschland (picture alliance / Bernd Wüstneck)

Zu Tagesbeginn viele Wolken und gebietsweise Regen. Frühwerte zwischen 8 Grad am Niederrhein und -3 Grad im Südosten Bayerns. Tagsüber stark bewölkt mit Schauern, später trocken. Höchstwerte 9 bis 15 Grad, im Nordosten um 7 Grad. Am morgigen Donnerstag nördlich von Mosel und Main teils Regenschauer, von Süden her nachlassend. Höchstwerte zwischen 8 Grad auf Rügen und bis 18 Grad an Rhein und Neckar.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag von Westen aufkommender Regen. Temperaturen zwischen 11 und 17 Grad, an der See etwas kälter.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.