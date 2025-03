Wetter

Wechselhaft, gebietsweise Regen, Tageswerte 6 bis 14 Grad

Das Wetter: Nachts wechselnd bewölkt. In einem Streifen von Nordosten nach Südwesten gelegentlich etwas Regen. Tiefstwerte plus 5 bis minus 2 Grad. Am Tag stark bewölkt, teils mit Regen, teils mit freundlichen Abschnitten. Temperaturen 6 bis 14 Grad, mit den höchsten Werten im Südosten.