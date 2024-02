Wässriger Schnee auf einer Blüte. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Heute früh und tagsüber in der Mitte weiterhin viel Regen, der sich nach Süden ausbreitet. Im Tagesverlauf in Hochlagen teils Schnee, im Norden Auflockerungen. Höchsttemperaturen 4 bis 14 Grad. Am morgigen Donnerstag verbreitet Regen, im Norden und Nordosten dabei vorübergehend Schnee bis in tiefe Lagen bei Tageshöchsttemperaturen zwischen 2 und 5 Grad, im Süden bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag kaum Wetteränderung: Im Norden bedeckt mit Niederschlägen, Temperaturen im einstelligen Bereich, ansonsten 10 bis 16, am Alpenrand bis 18 Grad.

