Wetter

Wechselhaft, im Süden heiter, 20 bis 27 Grad

Das Wetter: Im Norden und in der Westhälfte vermehrt längere sonnige Abschnitte, sonst noch einige Wolkenfelder. Im Süden und Südosten einzelne Schauer und teils kräftige Gewitter. 20 bis 27 Grad. Morgen in der Nordhälfte vielfach bewölkt, in der Südhälfte Aufheiterungen. 20 bis 30 Grad.

08.08.2024