Wetter

Wechselhaft mit etwas Regen

Der Wetterbericht, die Lage: Ein Tiefdrucksystem über Südosteuropa und dem Mittelmeer sorgt für wechselhaftes und kühles Wetter. In der neuen Woche setzt sich in Nordwestdeutschland am Rand eines Skandinavienhochs trockene Luft durch.

16.04.2023