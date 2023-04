Es bleibt wechselhaft. (dpa/picture-alliance/Arno Burgi)

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Nordwesthälfte längerer Sonnenschein und meist trocken. In der Südosthälfte wechselnd, teils auch stark bewölkt und gebietsweise Schauer. 14 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.