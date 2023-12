Wetter

Wechselhaft mit Regen, im Süden weitgehend trocken

Das Wetter: Nachts in der Nordhälfte teils ergiebiger Regen, in der Südhälfte vielfach trocken. Tiefstwerte 11 bis 1 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt. Im Norden schauerartiger Regen, in der Mitte abklingende Niederschläge, im Süden weitgehend trocken. Tageshöchstwerte 7 bis 13 Grad.