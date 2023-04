Regentropfen sind nach einem Regenschauer auf einem Grashalm in einem Garten zu sehen. (picture alliance/dpa/Silas Stein)

Heute früh und am Vormittag gebietsweise Regenfälle, in den Hochlagen der östlichen Mittelgebirge Schnee. Im Westen und Südwesten zunächst noch Auflockerungen, später auch dort einsetzender Regen. Am ehesten trocken im Norden. Temperaturanstieg auf 8 bis 14 Grad. Am morgigen Sonntag im Küstenbereich und im Nordwesten Auflockerungen und weitgehend trocken. In der Mitte und im Süden zeitweise Regen. Höchstwerte 10 bis 14, bei Regen sowie im Bergland 5 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag bewölkt, aber trockener und etwas milder: Temperaturanstieg auf 11 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.