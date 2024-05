Gewitterwolken (picture alliance/dpa | Patrick Pleul)

Die Vorhersage:

In der Nordhälfte Schauer und einzelne Gewitter, teils mit Starkregen. Sonst zunächst nachlassende Niederschläge, im Südwesten am Nachmittag weitere Schauer. An den Küsten und im äußersten Süden heiter bis wolkig. Höchstwerte 17 bis 24 Grad. Morgen bei wechselnder Bewölkung verbreitet Schauer und Gewitter. Im Süden und Südosten längere Zeit heiter. Temperaturen 17 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag Wechsel aus Sonne und Wolken, im Tagesverlauf Schauer und Gewitter. Gebietsweise Gefahr von Starkregen. Vor allem in der Mitte größere Wolkenlücken. 22 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.