Wetter

Wechselhaft mit Schauern und Gewittern

Das Wetter: In der Nacht bei wechselnder Bewölkung vor allem in der Mitte und im Südosten einzelne, teils gewittrige Schauer, vielfach aber trocken. Abkühlung auf 14 bis 6 Grad. Am Tag bei wechselnder Bewölkung Schauer und Gewitter. Im Süden und Südosten längere Zeit heiter. Temperaturen 17 bis 24 Grad.