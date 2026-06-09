Wetter
Wechselhaft mit Schauern und Gewittern

Der Wetterbericht, die Lage: Der Ausläufer eines Tiefs bei Island überquert Deutschland ostwärts. Dahinter strömt erwärmte Meeresluft heran, die das Wetter wechselhaft gestaltet.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Bewölkt, im Norden Schauer und Gewitter. Vom Süden bis in die östliche Mitte gebietsweise länger andauernder Regen. Höchstwerte 15 bis 21 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern. Am Alpenrand längere Zeit Regen. Temperaturen 15 bis 21 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag wechselnd bewölkt. Im Tagesverlauf Schauer und einzelne Gewitter, ab dem Nachmittag im Nordwesten und Westen aufkommender Regen. 15 bis 20 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.